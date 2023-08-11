МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. В отрасли дорожного строительства существует дефицит строителей, особенно заметный в пиковые моменты, сообщил журналистам глава госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко. Минпромторг просубсидирует развитие промышленности в Омской области

"Что касается рабочей силы, то на самом деле это одна из самых сложных проблем, потому что не хватает на сегодняшний день. Особенно в пиковые моменты, когда очень много происходит работы, то рабочих профессий испытываем серьезный дефицит", — рассказал он на запуске движения по первой построенной на М-1 развязке в Одинцово рядом с парком "Патриот".

Также глава госкомпании рассказал о мерах, которые принимаются для решения проблемы, в частности, на строительстве М-12.

"811 километров трассы, построен 21 большой городок, где живут от 500 до 1500 людей, работают в вахтовом режиме, потому что местных ресурсов не собрать. Вахтовый метод позволяет привлекать рабочих со всей страны, а для (этого — ред.)… естественно нужно создать условия. А это двух-четырехместные комнаты, в которых живут, трехразовое питание и все бытовые условия, которые там сделаны.

Он добавил, что на строительство выходят местные жители, имеющие профессиональную подготовку. Кроме того, привлекаются квалифицированные кадры из дружественных стран.

Ранее в июле в РЖД отмечали кадровый голод в отношении строителей дорог, который начался в пандемию и продолжается до сих пор. При этом ситуацию не решают в полном объеме и кадры из Средней Азии, отмечали в холдинге.

Также Петушенко заявил, что вторая развязка на 86-м километре трассы М-1 "Беларусь" в Дорохово будет построена и готова к запуску движения через 2 года.

"В планах у нас было строительство двух развязок, одну из них мы сегодня открыли на 59-м километре … Мы сейчас активно работаем целенаправленно на 86-м километре, это пересечение с (Московским — ред.) большим кольцом в Дорохово, через 2 года ее запустим", — рассказал он на запуске движения по первой построенной на М-1 развязке в Одинцово рядом с парком "Патриот".

Он добавил, что "Автодор" будет реконструировать также 20 километров трассы до Московского большого кольца. "Я думаю, что за 2 года трассу М-1 "Беларусь" в границах Московской области мы приведем в идеальное состояние, и в планах у нас развитие этой трассы дальше в Смоленскую область до границы с Белоруссией", — сказал Петушенко.

Дорожные строители активно переходят на китайскую технику вместо европейской, сообщил Петушенко.

"Вы видели машины проезжали? Из девяти машин, восемь — китайского производства. Поэтому, конечно, с нашими коллегами из Китая мы работаем активно, закупка техники идет, она очень хорошего качества, не уступает европейским аналогам, поэтому я думаю, что что вопросов с поставкой техники не будет возникать", — сказал он, отвечая на вопрос, планируют ли дорожные компании переходить полностью на китайскую технику.

В июле замгендиректора РЖД Андрей Макаров сообщал, что на объектах Восточного полигона, куда входят БАМ и Транссиб, холдинг практически полностью перешел на использование китайской строительной техники вместо европейской. Как уточнялось, большую часть ее подрядчики эксплуатируют по лизинговой схеме.