Глава "Автодора" Петушенко: в дорожном строительстве не хватает строителей
МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. В отрасли дорожного строительства существует дефицит строителей, особенно заметный в пиковые моменты, сообщил журналистам глава госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко.
"Что касается рабочей силы, то на самом деле это одна из самых сложных проблем, потому что не хватает на сегодняшний день. Особенно в пиковые моменты, когда очень много происходит работы, то рабочих профессий испытываем серьезный дефицит", — рассказал он на запуске движения по первой построенной на М-1 развязке в Одинцово рядом с парком "Патриот".
Также глава госкомпании рассказал о мерах, которые принимаются для решения проблемы, в частности, на строительстве М-12.
"811 километров трассы, построен 21 большой городок, где живут от 500 до 1500 людей, работают в вахтовом режиме, потому что местных ресурсов не собрать. Вахтовый метод позволяет привлекать рабочих со всей страны, а для (этого — ред.)… естественно нужно создать условия. А это двух-четырехместные комнаты, в которых живут, трехразовое питание и все бытовые условия, которые там сделаны.
Он добавил, что на строительство выходят местные жители, имеющие профессиональную подготовку. Кроме того, привлекаются квалифицированные кадры из дружественных стран.
Ранее в июле в РЖД отмечали кадровый голод в отношении строителей дорог, который начался в пандемию и продолжается до сих пор. При этом ситуацию не решают в полном объеме и кадры из Средней Азии, отмечали в холдинге.
Также Петушенко заявил, что вторая развязка на 86-м километре трассы М-1 "Беларусь" в Дорохово будет построена и готова к запуску движения через 2 года.
"В планах у нас было строительство двух развязок, одну из них мы сегодня открыли на 59-м километре … Мы сейчас активно работаем целенаправленно на 86-м километре, это пересечение с (Московским — ред.) большим кольцом в Дорохово, через 2 года ее запустим", — рассказал он на запуске движения по первой построенной на М-1 развязке в Одинцово рядом с парком "Патриот".
Он добавил, что "Автодор" будет реконструировать также 20 километров трассы до Московского большого кольца. "Я думаю, что за 2 года трассу М-1 "Беларусь" в границах Московской области мы приведем в идеальное состояние, и в планах у нас развитие этой трассы дальше в Смоленскую область до границы с Белоруссией", — сказал Петушенко.
Дорожные строители активно переходят на китайскую технику вместо европейской, сообщил Петушенко.
"Вы видели машины проезжали? Из девяти машин, восемь — китайского производства. Поэтому, конечно, с нашими коллегами из Китая мы работаем активно, закупка техники идет, она очень хорошего качества, не уступает европейским аналогам, поэтому я думаю, что что вопросов с поставкой техники не будет возникать", — сказал он, отвечая на вопрос, планируют ли дорожные компании переходить полностью на китайскую технику.
В июле замгендиректора РЖД Андрей Макаров сообщал, что на объектах Восточного полигона, куда входят БАМ и Транссиб, холдинг практически полностью перешел на использование китайской строительной техники вместо европейской. Как уточнялось, большую часть ее подрядчики эксплуатируют по лизинговой схеме.
https://1prime.ru/transport/20230811/841401409.html