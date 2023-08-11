МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Судостроительное предприятие Emperium (входит в Sitronics Group) разработало дизайн-проект электросудна, основанного на образе теплохода "Москва", сообщили РИА Новости в Sitronics Group. Wildberries начал тестирование нового логотипа

"Сейчас конструкторское бюро судостроительного предприятия Emperium ведет разработку еще нескольких моделей, которые со временем могут заменить устаревший дизельный флот на реках и озерах. Одна из них – модель двухпалубного судна с электрической пропульсией на 130 пассажиров (в ресторанной рассадке), с максимальным числом до 200 пассажиров. Оно воссоздает в новом образе широко известный теплоход "Москва", — рассказали в группе.

Уточняется, что судно в проекте длиной более 30 метров и шириной 8 метров предназначается для речных прогулок и экскурсионных маршрутов.

Электросуда Emperium в этом году уже вышли в навигацию в Москве, Красноярске и Нижнем Новгороде.

"Сегодня предприятие строит и поставляет заказчикам два варианта электросудов вместимостью от 50 до 130 пассажиров на борту: для городских пассажирских перевозок, а также электрокатамараны для прогулочных и туристических рейсов. Рассчитываем, что новая модель вызовет большой интерес различных заказчиков", — прокомментировал гендиректор Sitronics Electro Андрей Гурленов, слова которого процитировали в группе.

Sitronics Group специализируется на разработке комплексных цифровых платформ управления в сферах безопасности, транспорта, ЖКХ, образования и их внедрении в инфраструктуру. Emperium – первое в России судостроительное предприятие, запустившее серийное производство электросудов класса река – море для пассажирских перевозок. В числе разработок — катамараны и суда для водных прогулок и экскурсий, а также для использования в качестве водных автобусов-электроходов.