МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Примерно один-два месяца потребуется на ремонт разрушенного обстрелом Чонгарского моста в Херсонской области, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. Очередь на Крымский мост со стороны Кубани стремительно растет

"Примерные сроки восстановления (Чонгарского моста – ред.) – не менее месяца. А то и двух месяцев работы будут продолжаться", — сказал Сальдо в телеэфире канала "Россия 24".

Ремонт моста "идет своим чередом", заявил врио губернатора.

"Там есть сложности технического плана, которые сейчас именно специалисты инженерные — и военные специалисты, и гражданские — изучают, каким образом ремонт произвести быстрее и уменьшить неудобства", — уточнил он.

ВСУ 6 августа нанесли удар по Чонгарскому мосту, соединяющему Крым и Херсонскую область, а также по поселку Чонгар ракетами Storm Shadow. В минтрансе Крыма сообщили после этого о закрытии пункта пропуска "Чонгар". Транспортное сообщение с Крымом продолжает работать по другим маршрутам — через Чаплинку и Армянск.