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Врио губернатора Херсонской области назвал сроки ремонта Чонгарского моста
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Примерно один-два месяца потребуется на ремонт разрушенного обстрелом Чонгарского моста в Херсонской области, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. "Примерные сроки... ПРАЙМ, 11.08.2023
транспорт, бизнес, новости, россия, херсонская область, чонгарский мост
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Примерно один-два месяца потребуется на ремонт разрушенного обстрелом Чонгарского моста в Херсонской области, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
"Примерные сроки восстановления (Чонгарского моста – ред.) – не менее месяца. А то и двух месяцев работы будут продолжаться", — сказал Сальдо в телеэфире канала "Россия 24".
Ремонт моста "идет своим чередом", заявил врио губернатора.
"Там есть сложности технического плана, которые сейчас именно специалисты инженерные — и военные специалисты, и гражданские — изучают, каким образом ремонт произвести быстрее и уменьшить неудобства", — уточнил он.
ВСУ 6 августа нанесли удар по Чонгарскому мосту, соединяющему Крым и Херсонскую область, а также по поселку Чонгар ракетами Storm Shadow. В минтрансе Крыма сообщили после этого о закрытии пункта пропуска "Чонгар". Транспортное сообщение с Крымом продолжает работать по другим маршрутам — через Чаплинку и Армянск.