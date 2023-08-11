МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Украина в одностороннем порядке прекратила действие соглашения с Россией о координации деятельности железнодорожного транспорта, сообщил представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук. Ни США, ни Украина не хотят мира, заявил Медведев

"Прекращено действие соглашения между правительством Украины и Советом министров — правительством Российской Федерации о координации деятельности железнодорожного транспорта, подписанного 14 мая 1993 года в Москве", — написал Мельничук в своем телеграм-канале.

По его словам, на заседании правительства был одобрен проект закона "о ратификации протокола между кабинетом министров Украины и правительством Республики Молдова о внесении изменений в соглашение о деятельности железнодорожного транспорта". Законопроектом предполагается внести изменения в соглашение, ратифицированное 27 апреля этого года.

"Изменения позволят осуществлять транзиты территорией Украины на участки Етулия (село на юге Молдавии — ред.) — Рени (город в Одесской области Украины — ред.) — Джюрджюлешть (порт в Молдавии на Дунае — ред.) пустого подвижного состава всех форм собственности и грузов, следующих со станций Молдавии и Украины или транзитом через Украину и Молдавию назначением на/со станции Джюрджюлешть и Галац-Ларга (Румыния) без остановки и проведения на станции Рени пограничного, таможенного и других мер официального контроля", — уточнил Мельничук.