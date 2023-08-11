ТЕЛЬ-АВИВ, 11 авг — ПРАЙМ. Израильская компания Yango Israel, действующая в рамках международного сервиса "Яндекс Такси", опровергла недавние сообщения в прессе по поводу якобы ведущихся переговоров о продаже бизнеса в Израиле, сообщил РИА Новости глава PR-службы Yango Israel Дор Блех. "Яндекс.Такси" опроверг переговоры о продаже израильского бизнеса

В четверг израильское издание Calcalist опубликовало материал, что "Яндекс" якобы ведет переговоры о продаже Yango Israel с израильским предпринимателем Бараком Абрамовым, в газете объясняли это новым законом о такси, который вступит в силу 1 сентября в России. Позднее сервис "Яндекс Такси" опровергал информацию о переговорах с Абрамовым. Израильское издание Globes сообщало, что покупателем сервисов Yango Israel может стать израильский бизнесмен Рами Леви, владеющий третьей по величине израильской сетью розничных супермаркетов.

"Yango Israel с самого первого дня был и остается израильским юридическим лицом. Мы не ведем переговоры ни с одним из лиц, упомянутых в прессе. Эти публикации являются ложными", — рассказал агентству Блех.

Сервис Yango был запущен в Израиле в 2018 году. Под этим брендом в стране работают такси, сервис кикшеринга Yango Wind, а также сервис доставки потребительских товаров Yango Deli. Штат сотрудников Yango Israel составляет порядка 400 человек, не считая курьеров из службы доставки и более 5 тысяч водителей такси, с которыми сотрудничает Yango.

Международный сервис Yango работает в более чем 600 крупных городах в 17 странах мира, включая Африку и Ближний Восток.