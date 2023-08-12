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2023
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США удвоят число разрешенных полетов для китайских авиакомпаний
Транспорт
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США с 29 октября разрешат ряду китайских авиакомпаний осуществлять совокупно 24 полета в Штаты в неделю, удвоив действующий лимит, говорится в документе американского минтранса,... ПРАЙМ, 12.08.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. США с 29 октября разрешат ряду китайских авиакомпаний осуществлять совокупно 24 полета в Штаты в неделю, удвоив действующий лимит, говорится в документе американского минтранса, который есть в распоряжении РИА Новости.
"С 29 октября 2023 года указанные китайские перевозчики могут осуществлять в совокупности 24 круговых запланированных пассажирских полета в неделю в и из Соединенных Штатов", — указано в документе.
Действие разрешения распространяется, в частности, на авиакомпании Air China, Beijing Capital Airlines, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Hainan Airlines и Sichuan Airlines.
В 2020 году американские власти полностью приостановили для китайских перевозчиков регулярные пассажирские перелеты в США. Позднее ограничения были смягчены, и в настоящее время авиакомпании из Китая осуществляют 12 еженедельных рейсов.
В посольстве Китая в США на просьбу РИА Новости прокомментировать решение американской стороны сообщили, что прямые полеты необходимы для роста взаимных визитов между народами двух стран, а также выразили надежду на то, что это пойдет на пользу торговле.