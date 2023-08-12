МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Авиационные власти Китая повысят количество разрешенных полетов в страну для американских авиакомпаний до 24 в неделю, как и минтранс США для китайских пассажирских перевозчиков. Об этом говорится в заявлении американского министерства транспорта. США удвоят число разрешенных полетов для китайских авиакомпаний

"Указанные уровни будут эквивалентны общему количеству полетов, разрешенных авиационными властями КНР для перевозчиков США", — сообщили в минтрансе, комментируя решение Вашингтона увеличить число пассажирских рейсов для китайских авиакомпаний до 24 в неделю.

США с 29 октября 2023 г разрешат ряду китайских авиакомпаний осуществлять совокупно 24 полета, удвоив действующий лимит, говорилось в документе американского минтранса, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

Действие разрешения распространяется, в частности, на авиакомпании Air China, Beijing Capital Airlines, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Hainan Airlines Holding и Sichuan Airlines.

В 2020 году американские власти полностью приостановили для китайских перевозчиков все регулярные пассажирские перелеты между США и КНР. Позднее ограничения были смягчены и в настоящее время авиакомпании из Китая осуществляют 12 еженедельных рейсов в США.

В посольстве Китая в США на просьбу РИА Новости прокомментировать решение американской стороны сообщили, что прямые полеты необходимы для роста взаимных визитов между народами двух стран, а также выразили надежду на то, что это пойдет на пользу торговле.