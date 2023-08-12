МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту. На Крымском мосту перекрыли движение автотранспорта

Около 1.30 мск в ночь на субботу сообщалось, что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", — говорится в сообщении.