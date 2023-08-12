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2023
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На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта
Транспорт
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Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту. Около 1.30 мск в ночь на субботу сообщалось, что... ПРАЙМ, 12.08.2023
новости, транспорт, бизнес, экономика, россия, крымский мост, движение, автотранспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту.
Около 1.30 мск в ночь на субботу сообщалось, что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", — говорится в сообщении.