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В Вильнюсе после саммита НАТО обнаружили необычную пропажу
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Жители Вильнюса пришли в недоумение в связи с исчезновением недавно положенного асфальта после саммита НАТО, передает издание LRT. Как сообщается, "жители улицы Лепкальне в... ПРАЙМ, 12.08.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Жители Вильнюса пришли в недоумение в связи с исчезновением недавно положенного асфальта после саммита НАТО, передает издание LRT.
Как сообщается, "жители улицы Лепкальне в Вильнюсе в замешательстве: положенный перед саммитом НАТО новый асфальт исчез", — говорится в материале.
Подчеркивается, что перед встречей альянса на оживленной улице Лепкальне шли активные дорожные работы, и к моменту проведения саммита коммунальщики уложили новый асфальт. Однако, отметили некоторые жители, недавно уложенное дорожное покрытие исчезло.
Корреспонденты LRT побывали на месте происшествия и засвидетельствовали, что улице Лепкальне действительно нет асфальтового покрытия. При этом представитель городского самоуправления Габриэлюс Грубинскас заявил работникам СМИ, что работы не удалось закончить до саммита, поэтому они продолжаются до сих пор.
Саммит НАТО в Вильнюсе прошел 11-12 июля.