МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Из-за приближения тайфуна "Лан", которому в Японии присвоен порядковый номер 7, во вторник будет отменено 240 авиарейсов со взлетом и посадкой в Осаке (аэропорт Итами), в понедельник уже отменено 19 авиарейсов, сообщило агентство Kyodo. Вступили в силу новые санкции Японии против России по 758 товарам

Это скажется на планах 24,8 тысячи пассажиров.

Также из-за приближения тайфуна "Лан" во вторник будет отменено движение скоростных электропоездов Синкансэн на отрезке от Нагоя до Син-Осака в течение всего дня. Во вторник и без влияния тайфуна в Японии ожидались перегрузки на всех видах транспорта в связи с завершением летних отпусков, приуроченных к празднику поминовения усопших предков О-бон.

Тайфун, давление в центре которого составляет 965 гектопаскалей, в настоящее время движется в сторону побережья префектуры Вакаяма. Утором он пройдет над Вакаямой, а затем пройдет над Осакой и выйдет в сторону Японского моря. Если курс не изменится, его центр окажется прямо над городом Осака.

Скорость ветра в центре тайфуна составляет 40 метров в секунду, при порывах — 55. Он несет с собой ливневые дожди: в районах прохождения тайфуна может выпасть месячная норма осадков.