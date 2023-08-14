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В Японии из-за тайфуна "Лан" отменят более 240 авиарейсов
Транспорт
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Из-за приближения тайфуна "Лан", которому в Японии присвоен порядковый номер 7, во вторник будет отменено 240 авиарейсов со взлетом и посадкой в Осаке (аэропорт Итами), в... ПРАЙМ, 14.08.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Из-за приближения тайфуна "Лан", которому в Японии присвоен порядковый номер 7, во вторник будет отменено 240 авиарейсов со взлетом и посадкой в Осаке (аэропорт Итами), в понедельник уже отменено 19 авиарейсов, сообщило агентство Kyodo.
Это скажется на планах 24,8 тысячи пассажиров.
Также из-за приближения тайфуна "Лан" во вторник будет отменено движение скоростных электропоездов Синкансэн на отрезке от Нагоя до Син-Осака в течение всего дня. Во вторник и без влияния тайфуна в Японии ожидались перегрузки на всех видах транспорта в связи с завершением летних отпусков, приуроченных к празднику поминовения усопших предков О-бон.
Тайфун, давление в центре которого составляет 965 гектопаскалей, в настоящее время движется в сторону побережья префектуры Вакаяма. Утором он пройдет над Вакаямой, а затем пройдет над Осакой и выйдет в сторону Японского моря. Если курс не изменится, его центр окажется прямо над городом Осака.
Скорость ветра в центре тайфуна составляет 40 метров в секунду, при порывах — 55. Он несет с собой ливневые дожди: в районах прохождения тайфуна может выпасть месячная норма осадков.