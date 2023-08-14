МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Перелеты из Владивостока и Новосибирска на вьетнамский остров Фукуок будут выполняться с конца октября с пересадкой во Вьентьяне, столице Лаоса, сообщил РИА Новости исполнительный директор выступающей заказчиком рейсов компании "Русазия" Роман Вирич. В Минтрансе назвали количество стран, куда летают российские авиакомпании

"Мы проделали большую работу. У нас договор действующий с "Уральскими авиалиниями", они предоставляют воздушные суда… Слетали во Вьетнам, заключили договор с "Вьетджетом" (вьетнамская авиакомпания VietJet Air — ред.). Они забирают наших людей из Новосибирска и из Владивостока и везут из Вьентьяна на Фукуок, Вьетнам", — рассказал исполнительный директор "Русазии".

Выполнять рейсы Владивосток — Вьентьян и Новосибирск — Вьентьян будут "Уральские авиалинии", а из Вьентьяна на Фукуок пассажиров доставит VietJet Air. Вылеты из Владивостока планируются по субботам с 28 октября, а из Новосибирска — по воскресеньям, первый назначен на 29 октября. Одно место в эконом-классе из Владивостока или из Новосибирска до острова Фукуок и обратно через Вьентьян будет стоит 90 000 рублей, уточнил собеседник.

Авиасообщение между Владивостоком и столицей Лаоса впервые было запущено в октябре 2022 года. Тогда рейсы тоже выполняли "Уральские авиалинии". В начале 2023 года полеты по этому маршруту были приостановлены.