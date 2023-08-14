2023-08-14T09:12:28+03:00
2023-08-14T09:12:28+03:00
2023-08-14T09:12:28+03:00
2023
https://1prime.ru/transport/20230814/841420960.html
Движение машин по Крымскому мосту временно перекрыли
Транспорт
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Движение машин по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщает оперативный Telegram-канал информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту. "Движение автотранспорта по... ПРАЙМ, 14.08.2023
транспорт, бизнес, новости, россия, крымский мост, движение
https://cdnn.1prime.ru/images/84110/16/841101688.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84110/16/841101688.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84110/16/841101687.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84110/16/841101687.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84110/16/841101675.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84110/16/841101675.jpg
https://1prime.ru/transport/20230811/841405144.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг — ПРАЙМ. Движение машин по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщает оперативный Telegram-канал информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", — говорится в сообщении.
Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.