СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг — ПРАЙМ. Движение машин по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщает оперативный Telegram-канал информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту. Врио губернатора Херсонской области назвал сроки ремонта Чонгарского моста

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", — говорится в сообщении.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.