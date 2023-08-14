2023-08-14T09:51:47+03:00
2023-08-14T09:51:47+03:00
2023-08-14T09:51:47+03:00
2023
https://1prime.ru/transport/20230814/841422499.html
Керченская паромная переправа работает в штатном режиме
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Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, штормовых предупреждений нет, сообщает пресс-служба министерства транспорта Крыма. "Керченская паромная переправа работает... ПРАЙМ, 14.08.2023
транспорт, бизнес, новости, россия, керченская паромная переправа
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг — ПРАЙМ. Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, штормовых предупреждений нет, сообщает пресс-служба министерства транспорта Крыма.
"Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, штормовых предупреждений нет", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, в приоритетном порядке переправляются организованные группы детей, затем рейсовые автобусы, затем грузовой транспорт с товарами первой необходимости. Все прочие заказные автобусы — через альтернативный сухопутный путь, либо самостоятельно организовывают транспортировку своих пассажиров по мультимодальной схеме "автобус – электричка – автобус".
При этом движение грузового транспорта с неприоритетными грузами осуществляется по альтернативному сухопутному пути через новые регионы и пропускные пункты "Армянск" и "Перекоп", работа пункта "Джанкой" временно приостановлена. Легковые автомобили массой до 3 тонн едут через Крымский мост, либо могут воспользоваться альтернативной сухопутной дорогой через новые регионы.