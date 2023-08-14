СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг — ПРАЙМ. Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, штормовых предупреждений нет, сообщает пресс-служба министерства транспорта Крыма. Движение машин по Крымскому мосту временно перекрыли

"Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, штормовых предупреждений нет", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в приоритетном порядке переправляются организованные группы детей, затем рейсовые автобусы, затем грузовой транспорт с товарами первой необходимости. Все прочие заказные автобусы — через альтернативный сухопутный путь, либо самостоятельно организовывают транспортировку своих пассажиров по мультимодальной схеме "автобус – электричка – автобус".

При этом движение грузового транспорта с неприоритетными грузами осуществляется по альтернативному сухопутному пути через новые регионы и пропускные пункты "Армянск" и "Перекоп", работа пункта "Джанкой" временно приостановлена. Легковые автомобили массой до 3 тонн едут через Крымский мост, либо могут воспользоваться альтернативной сухопутной дорогой через новые регионы.