МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Международный транспортный саммит пройдет в Москве с 24 по 27 августа, он будет посвящен развитию транспорта и цифровых технологий в крупнейших мегаполисах мира, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. В России разрешили задерживать авто зарубежных перевозчиков

"Мы проведем Международный транспортный саммит с 24 по 27 августа. Посвятим его развитию транспорта и цифровых технологий в крупнейших мегаполисах мира", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на саммите мэры городов, министры, руководители транспортных и технологических компаний разных стран Европы, Юго-Восточной Азии, Южной и Центральной Америки, Ближнего Востока и Африки представят лучшие мировые практики транспортной сферы.

"Они поднимут вопросы транспортного и технологического развития и обменяются опытом по внедрению прогрессивных решений в городскую мобильность", — добавили в дептрансе Москвы.