2023-08-14T10:21:00+03:00
2023-08-14T10:23:06+03:00
2023-08-14T10:21:00+03:00
2023
https://1prime.ru/transport/20230814/841423699.html
Международный транспортный саммит пройдет с 24 по 27 августа в Москве
Транспорт
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Международный транспортный саммит пройдет в Москве с 24 по 27 августа, он будет посвящен развитию транспорта и цифровых технологий в крупнейших мегаполисах мира, сообщается в... ПРАЙМ, 14.08.2023
транспорт, бизнес, новости, россия, транспорт, дептранс
https://cdnn.1prime.ru/images/84044/17/840441713.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84044/17/840441713.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84044/17/840441712.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84044/17/840441712.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84044/17/840441700.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84044/17/840441700.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20230804/841298678.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Международный транспортный саммит пройдет в Москве с 24 по 27 августа, он будет посвящен развитию транспорта и цифровых технологий в крупнейших мегаполисах мира, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.
"Мы проведем Международный транспортный саммит с 24 по 27 августа. Посвятим его развитию транспорта и цифровых технологий в крупнейших мегаполисах мира", — говорится в сообщении.
Отмечается, что на саммите мэры городов, министры, руководители транспортных и технологических компаний разных стран Европы, Юго-Восточной Азии, Южной и Центральной Америки, Ближнего Востока и Африки представят лучшие мировые практики транспортной сферы.
"Они поднимут вопросы транспортного и технологического развития и обменяются опытом по внедрению прогрессивных решений в городскую мобильность", — добавили в дептрансе Москвы.