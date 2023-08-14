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Движение машин по Крымскому мосту восстановили
Транспорт
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Движение машин по Крымскому мосту восстановлено, сообщает оперативный Telegram-канал информационного центра по ситуации на автоподходах к мосту. Движение перекрыли около девяти... ПРАЙМ, 14.08.2023
транспорт, бизнес, новости, россия, крымский мост, движение
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг — ПРАЙМ. Движение машин по Крымскому мосту восстановлено, сообщает оперативный Telegram-канал информационного центра по ситуации на автоподходах к мосту.
Движение перекрыли около девяти утра.