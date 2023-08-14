СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг — ПРАЙМ. Движение машин по Крымскому мосту восстановлено, сообщает оперативный Telegram-канал информационного центра по ситуации на автоподходах к мосту.

ВСУ нанесли удар по Чонгарскому мосту

Врио губернатора Херсонской области назвал сроки ремонта Чонгарского моста

Движение перекрыли около девяти утра.