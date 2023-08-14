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2023-08-14T10:22:35+03:00

2023-08-14T10:22:35+03:00

2023

https://1prime.ru/transport/20230814/841423720.html

Движение машин по Крымскому мосту восстановили

Транспорт

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

Движение машин по Крымскому мосту восстановлено, сообщает оперативный Telegram-канал информационного центра по ситуации на автоподходах к мосту. Движение перекрыли около девяти... ПРАЙМ, 14.08.2023

транспорт, бизнес, новости, россия, крымский мост, движение

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60