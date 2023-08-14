МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. "Магнит" совместно с "Камазом" запустил перевозки беспилотными грузовиками по трассе М-11 "Нева", следует из сообщения ритейлера. СМИ: западный автопроизводитель отключил Россию от своего ПО

"Магнит", один из ведущих ритейлеров в России, запустил грузоперевозки беспилотным транспортом по трассе М-11 "Нева"… Ключевым партнером "Магнита" в рамках проекта беспилотных перевозок выступает "Камаз". Перецепка с обычного тягача ритейлера на беспилотный "Камаз" осуществляется в утвержденных пунктах при заезде на трассу и выезде с нее, по трассе тягач двигается в режиме автопилота, но под контролем водителя и оператора", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на первом этапе в автопилотируемом режиме будет выполняться по два рейса в сутки — из Москвы в Санкт-Петербург и в обратном направлении.

Присоединение ритейлера к инициативе по тестированию беспилотных логистических коридоров на трассе М-11 "Нева" произошло в рамках единой программы экспериментального правового режима (ЭПР). В программе ЭПР "Магнит" выступает в качестве заказчика перевозок, предоставляя грузы в своих полуприцепах, а также делится с участниками проекта собственной экспертизой.

"Запуская перевозки беспилотными грузовиками, мы на практике оценим устойчивость бизнес-моделей такого режима доставки товаров, его перспективы с точки зрения экономики, включая сроки и стоимость доставки, а также соответствие целевым показателям по безопасности и экологичности", — комментирует директор по цепочкам поставок и логистике розничной сети "Магнит" Федор Павловский.