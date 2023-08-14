МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Сим-карты "Билайна" появились более чем в 70 тысячах самокатах "Яндекса" — за два года объем поставок вырос с 15 тысяч до 50 тысяч штук, рассказали в пресс-службе "Билайна". "Яндекс Go" не подтвердил возможность платить картой "Мир" в Сербии

"Билайн бизнес" оснастил более 70 000 самокатов "Яндекса" своими сим-картами… За два года сотрудничества объем поставок сим-карт для арендных самокатов вырос более чем в 3 раза — с 15 000 до 50 000 штук. Расширилась и территория проекта: теперь он охватывает Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Казань, Тулу, а с марта 2023 года и один из крупнейших городов Казахстана Алматы", — говорится в сообщении.

Партию в 50 тысяч сим-карт "Билайн бизнес" доставил на завод в Китае, где чипы стали частью готовых самокатов.

В самокате устанавливают специальную сим-карту для интернета вещей (IoT). Это необходимо, чтобы устройство верно считывало сигналы о начале и завершении аренды, а также для более точного определения актуальной геолокации самоката и его технического состояния — например уровня заряда аккумулятора.

"Обмен технической информацией между самокатом, "Билайном", нашим бэкендом и обратно происходит за 500 миллисекунд — и таких операций происходит несколько десятков тысяч в день. Это влияет на скорость работы приложения (например на старт и завершение аренды) и значительно улучшает пользовательский опыт", — отметил руководитель направления самокатов в "Яндекс Go" Леонид Ясиновский.