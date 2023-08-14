2023-08-14T11:48:28+03:00
2023-08-14T11:48:28+03:00
2023-08-14T11:48:28+03:00
2023
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Пробка на Крымском мосту увеличилась в обе стороны
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Очередь на подъезде к Крымскому мосту в обе стороны превышает 1,5 тысяч машин, сообщает оперативный Telegram-канал информационного центра по ситуации на автоподходах к мосту... ПРАЙМ, 14.08.2023
транспорт, бизнес, новости, россия, крымский мост, пробка
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг — ПРАЙМ. Очередь на подъезде к Крымскому мосту в обе стороны превышает 1,5 тысяч машин, сообщает оперативный Telegram-канал информационного центра по ситуации на автоподходах к мосту.
Движение утром в понедельник по мосту было перекрыто более часа.
"Со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра находится 1132 транспортных средства, время ожидания более трех часов", — говорится в сообщении. Данные приводятся по состоянию на 11.00 по мск.
Со стороны Керчи в очереди находятся 430 машин, время ожидания около двух часов.