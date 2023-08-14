СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг — ПРАЙМ. Очередь на подъезде к Крымскому мосту в обе стороны превышает 1,5 тысяч машин, сообщает оперативный Telegram-канал информационного центра по ситуации на автоподходах к мосту. Керченская паромная переправа работает в штатном режиме

Движение утром в понедельник по мосту было перекрыто более часа.

"Со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра находится 1132 транспортных средства, время ожидания более трех часов", — говорится в сообщении. Данные приводятся по состоянию на 11.00 по мск.

Со стороны Керчи в очереди находятся 430 машин, время ожидания около двух часов.