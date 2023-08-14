МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Задержки рейсов авиакомпании Red Wings между Анталией и Екатеринбургом вызваны технической неисправностью двух самолетов, перевозчик принимает меры для урегулирования ситуации и приведения расписания в соответствии с заявленным, сообщили в Росавиации. Авиакомпания "Россия" запустит дополнительный рейс на Кубу

"Вопрос перевозки туристов из/в Анталии в/из Екатеринбург авиакомпанией "Ред Вингз", которые имеют значительно задержки с 12 августа, находится на контроле Росавиации. Задержки вызваны технической неисправностью двух воздушных судов перевозчика. Авиакомпанией "Ред Вингз" принимаются меры для урегулирования ситуации и приведения расписания полётов в соответствии с заявленным", — сообщили в Росавиации.

Ведомство рекомендовало Red Wings обсудить с другими авиакомпаниями привлечение их самолетов для перевозки пассажиров.

"Росавиация с целью решения вопроса перевозки пассажиров задержанных рейсов рекомендовала авиакомпании "Ред Вингз" оперативно провести консультации с другими российскими авиакомпаниями по привлечению дополнительных воздушных судов. Предварительно имеется договорённость по перевозке сегодня части пассажиров авиакомпанией "Икар", сказано в сообщении Росавиации.

Авиакомпании, отметили в ведомстве, дано поручение принять все необходимые меры для выполнения обязательств перед пассажирами в соответствии с нормами воздушного законодательства России. СМИ: авиакомпании сами решают, какие ошибки могут быть допущены в билетах

Уральская транспортная прокуратура сообщила, что контролирует оказание услуг пассажирам авиакомпании.

"Причина задержки авиарейса — отсутствие воздушного судна. Пассажиры о задержке рейса уведомлены заблаговременно, прибывшие в аэропорт пассажиры размещены в гостинице "Азимут". Свердловской транспортной прокуратурой осуществляется полный и своевременный контроль за оказанием услуг пассажирам", — сказано в сообщении ведомства.

Кроме того, также произошла задержка рейса WZ-3071 из Екатеринбурга в Анталью. По расписанию, рейс должен был вылететь в понедельник в 8.30 по местному времени (6.30 мск), планируемое время вылета — 15 августа 01.55 (23.55 мск)

В прокуратуре сообщили, что причина задержки авиарейса — позднее прибытие воздушного судна. Пассажиры размещены в гостиницах "Азимут" и "Лайнер", все обеспечиваются питанием и напитками.

Задержки в расписаниях повлияли и на вылеты рейсов из Антальи в столицу Урала. Так, согласно онлайн-табло, рейс WZ-3062 должен был вылететь из Турции в Екатеринбург еще 12 августа в 21.30 мск, в настоящее время его прибытие ожидается 14 августа в 20.45 мск. Помимо этого, рейс WZ-3072, который должен был вылететь из Антальи 13 августа в 23.45 мск, ожидается в пункте назначения лишь 15 августа в 08.30 мск.