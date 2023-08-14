СТАМБУЛ, 14 авг — ПРАЙМ. Пассажиров рейса авиакомпании Red Wings из Антальи в Екатеринбург, который задерживается с 12 августа, вывезет в понедельник с курорта авиакомпания Nordwind, сообщил РИА Новости источник в воздушной гавани. Red Wings принимает меры для урегулирования ситуации с задержанными рейсами

"Пассажиры не вылетевшего 12 августа рейса будут вывезены рейсом другой авиакомпании – Nordwind", — заявил собеседник агентства РИА Новости. По его словам, точного времени вылета пока нет, но он запланирован на вечер понедельника.

По данным Росавиации, "Северный ветер" вылетит из Екатеринбурга в Анталью с пассажирами задержанных рейсов в 16.00 мск, обратно — в 23.15 мск.

"Авиакомпания "Северный ветер" окажет содействие с вывозом пассажиров задержанных рейсов авиакомпании "Ред Вингз" из Антальи и Екатеринбурга. Предварительно вылет из Екатеринбурга в Анталью планируется в 16.00 мск, из Антальи в Екатеринбург — в 23.15 мск", — сообщили в Росавиации.

Ведомство для решения вопроса перевозки пассажиров задержанных рейсов рекомендовало Red Wings оперативно провести консультации с другими российскими авиакомпаниями по привлечению дополнительных воздушных судов.

Источник РИА Новости также сообщил, что запчасть для самолета Red Wings ожидают в аэропорту Антальи в понедельник, после ремонта воздушное судно вылетит в Екатеринбург. Авиакомпания "Победа" перешла на российскую систему розыска багажа

По данным генконсульства России в Анталье, теперь вылет запланирован на 16.30 понедельника, задержки вызваны техническими проблемами.

"В 12.30 ожидается доставка запчасти, после ремонта самолет вылетит из Антальи. Сейчас запланирован вылет на 16.30", — сообщил источник.

Он не стал говорить, о какой конкретно запчасти идет речь, так как раскрытие данной информации запрещено.

Генконсульство заявило ранее, что продолжает следить за ситуацией и при обращении российских граждан, оказавшихся в сложной ситуации, рекомендует следовать указаниям представителей авиакомпании.

Задержки рейсов авиакомпании Red Wings между Анталией и Екатеринбургом вызваны технической неисправностью двух самолетов, перевозчик принимает меры для урегулирования ситуации и приведения расписания в соответствии с заявленным, сообщили ранее в Росавиации.

Туристы, которые должны были вылететь рейсом WZ3062 авиакомпании Red Wings из Антальи в Екатеринбург еще в субботу, в ночь на понедельник вернулись в номера в отеле из-за очередной задержки рейса, сообщила ранее РИА Новости одна из туристок.