МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") перешел на отечественную автоматизированную систему розыска багажа: сервис предоставляет данные об утерянном, невостребованном и повреждённом багаже, а также вещах, найденных на бортах самолетов, сообщила авиакомпания. Минцифры разберется с продлением Microsoft подписок российским компаниям

Сервис "BAGS поиск" разработан УК "Аэропорты Регионов" для замены зарубежных аналогов, использование которых стало невозможно из-за санкционных ограничений. Система позволяет создавать и обмениваться заявками на розыск багажа, организовывать его досылку, осуществлять ручной и автоматический поиск, рассылать уведомления и формировать отчёты.

"Победа" перешла на использование "BAGS поиск" в марте 2023 года. Благодаря использованию сервиса авиакомпании удалось сократить время оформления клиента на стойке розыска багажа при обращении, а также время обработки досылочного багажа. Кроме этого, в российской системе реализована возможность розыска багажа по фото и русскоязычный интерфейс, а также возможность информирования клиента о статусе перемещения его найденного багажа", — говорится в сообщении в понедельник.

По словам начальника службы организации перевозок и наземного обеспечения "Победы" Дмитрия Сукаленко, слова которого приводятся в сообщении, авиакомпания активно участвовала в тестировании сервиса розыска багажа, чтобы он полностью соответствовал ее высоким требованиям.