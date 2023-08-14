Лоукостер "Победа": авиакомпания перешла на отечественную систему розыска багажа
МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") перешел на отечественную автоматизированную систему розыска багажа: сервис предоставляет данные об утерянном, невостребованном и повреждённом багаже, а также вещах, найденных на бортах самолетов, сообщила авиакомпания.
Сервис "BAGS поиск" разработан УК "Аэропорты Регионов" для замены зарубежных аналогов, использование которых стало невозможно из-за санкционных ограничений. Система позволяет создавать и обмениваться заявками на розыск багажа, организовывать его досылку, осуществлять ручной и автоматический поиск, рассылать уведомления и формировать отчёты.
"Победа" перешла на использование "BAGS поиск" в марте 2023 года. Благодаря использованию сервиса авиакомпании удалось сократить время оформления клиента на стойке розыска багажа при обращении, а также время обработки досылочного багажа. Кроме этого, в российской системе реализована возможность розыска багажа по фото и русскоязычный интерфейс, а также возможность информирования клиента о статусе перемещения его найденного багажа", — говорится в сообщении в понедельник.
По словам начальника службы организации перевозок и наземного обеспечения "Победы" Дмитрия Сукаленко, слова которого приводятся в сообщении, авиакомпания активно участвовала в тестировании сервиса розыска багажа, чтобы он полностью соответствовал ее высоким требованиям.
https://1prime.ru/transport/20230814/841428488.html