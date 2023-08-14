МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Авиакомпания "Икар" перевезет часть пассажиров Red Wings из Екатеринбурга в Анталью и обратно, сообщили РИА Новости в Росавиации. Red Wings запустит рейсы из Москвы в Кутаиси

Речь идет о задержке рейсов Red Wings между Антальей и Екатеринбургом с 12 августа. Росавиация сообщала, что это связано с технеисправностью двух бортов перевозчика. Red Wings было рекомендовано оперативно провести консультации с другими российскими авиакомпаниями по привлечению самолетов. Ведомство сообщало, что, предварительно, это может быть авиакомпания "Икар", а потом — что "Северный ветер".

"По уточненным данным — "Икар", — ответили РИА Новости в Росавиации на вопрос, какая именно авиакомпания перевезет часть туристов Red Wings из Екатеринбурга в Анталью и обратно.

В ведомстве пояснили, что эти авиакомпании дочерние, и некоторое время определялись, какая именно авиакомпания будет выполнять полет.

Таким образом, авиакомпания "Икар" вывезет часть пассажиров задержанных рейсов Red Wings из Анталии и Екатеринбурга. Предварительно вылет из Екатеринбурга в Анталью планируется в 16.00 мск, из Антальи в Екатеринбург — в 23.15 мск.