2023-08-14T15:48:53+03:00
2023-08-14T15:48:53+03:00
2023-08-14T15:48:53+03:00
2023
https://1prime.ru/transport/20230814/841433590.html
Авиакомпания "Икар" вывезет часть пассажиров Red Wings в Анталью
Транспорт
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. Авиакомпания "Икар" перевезет часть пассажиров Red Wings из Екатеринбурга в Анталью и обратно, сообщили РИА Новости в Росавиации. Речь идет о задержке рейсов Red Wings между... ПРАЙМ, 14.08.2023
транспорт, бизнес, новости, туризм, россия, турция, "икар", авиаперевозки
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Авиакомпания "Икар" перевезет часть пассажиров Red Wings из Екатеринбурга в Анталью и обратно, сообщили РИА Новости в Росавиации.
Речь идет о задержке рейсов Red Wings между Антальей и Екатеринбургом с 12 августа. Росавиация сообщала, что это связано с технеисправностью двух бортов перевозчика. Red Wings было рекомендовано оперативно провести консультации с другими российскими авиакомпаниями по привлечению самолетов. Ведомство сообщало, что, предварительно, это может быть авиакомпания "Икар", а потом — что "Северный ветер".
"По уточненным данным — "Икар", — ответили РИА Новости в Росавиации на вопрос, какая именно авиакомпания перевезет часть туристов Red Wings из Екатеринбурга в Анталью и обратно.
В ведомстве пояснили, что эти авиакомпании дочерние, и некоторое время определялись, какая именно авиакомпания будет выполнять полет.
Таким образом, авиакомпания "Икар" вывезет часть пассажиров задержанных рейсов Red Wings из Анталии и Екатеринбурга. Предварительно вылет из Екатеринбурга в Анталью планируется в 16.00 мск, из Антальи в Екатеринбург — в 23.15 мск.