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2023
https://1prime.ru/transport/20230815/841439939.html
Red Wings предложит пассажирам сертификаты на бесплатный полет
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Авиакомпания Red Wings предоставит пассажирам ряда своих задержанных рейсов сертификат на бесплатный полет по любому региональному направлению авиакомпании с вылетом из... ПРАЙМ, 15.08.2023
новости, транспорт, бизнес, экономика, россия, авиакомпания red wings, сертификат, полеты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Авиакомпания Red Wings предоставит пассажирам ряда своих задержанных рейсов сертификат на бесплатный полет по любому региональному направлению авиакомпании с вылетом из Екатеринбурга, соответствующее сообщение опубликовано в телеграм-канале компании.
Вечером в понедельник Росавиация сообщала, что авиакомпания "Икар" доставила из Екатеринбурга в Анталью около 400 пассажиров задержанных рейсов Red Wings и 429 перевезет по обратному маршруту. Задержки нескольких рейсов, как сообщали в ведомстве, были связаны с технеисправностью двух бортов перевозчика.
"Благодарим вас за понимание и терпение и информируем о решении предоставить всем пассажирам рейсов WZ3062 от 12.08.23, WZ3061 от 13.08.23, WZ3072 от 13.08.23, WZ3071 от 14.08.23, WZ3062 от 14.08.23 и WZ3061 от 14.08.23 сертификат сроком на один год на право бесплатного полета по любому региональному направлению авиакомпании Red Wings с вылетом из Екатеринбурга. В ближайшее время он будет выдан каждому пассажиру вышеуказанных рейсов, независимо от возможных дополнительных действий по защите нарушенных прав", — говорится в сообщении.
Также в тексте отмечается, что компания приносит свои извинения за допущенные задержки рейсов.