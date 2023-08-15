МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Авиакомпания Red Wings предоставит пассажирам ряда своих задержанных рейсов сертификат на бесплатный полет по любому региональному направлению авиакомпании с вылетом из Екатеринбурга, соответствующее сообщение опубликовано в телеграм-канале компании. "Икар" доставила в Анталью пассажиров задержанных рейсов Red Wings

Вечером в понедельник Росавиация сообщала, что авиакомпания "Икар" доставила из Екатеринбурга в Анталью около 400 пассажиров задержанных рейсов Red Wings и 429 перевезет по обратному маршруту. Задержки нескольких рейсов, как сообщали в ведомстве, были связаны с технеисправностью двух бортов перевозчика.

"Благодарим вас за понимание и терпение и информируем о решении предоставить всем пассажирам рейсов WZ3062 от 12.08.23, WZ3061 от 13.08.23, WZ3072 от 13.08.23, WZ3071 от 14.08.23, WZ3062 от 14.08.23 и WZ3061 от 14.08.23 сертификат сроком на один год на право бесплатного полета по любому региональному направлению авиакомпании Red Wings с вылетом из Екатеринбурга. В ближайшее время он будет выдан каждому пассажиру вышеуказанных рейсов, независимо от возможных дополнительных действий по защите нарушенных прав", — говорится в сообщении.

Также в тексте отмечается, что компания приносит свои извинения за допущенные задержки рейсов.