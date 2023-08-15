МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Россия в перспективе может стать серьезным глобальным игроком на рынке гражданских дронов; у отечественных производителей уже довольно высокий уровень компетенций, ведется комплексная работа по снижению зависимости отрасли от импорта, заявил в интервью РИА Новости первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков. Минпромторг ждет постепенного улучшения качества российских контактных линз

"Думаю, да, нужна. Учитывая инвестиции в мощности по производству беспилотников и уже довольно высокий уровень компетенций, мы действительно можем стать серьезным глобальным игроком на рынке гражданского беспилотия", — сказал он, отвечая на вопрос о необходимости полной технической независимости РФ в выпуске гражданских дронов.

По словам Осьмакова, отрасль беспилотных авиасистем в России еще новая, пока используются и импортные комплектующие. Однако это не говорит о том, что у отечественных производителей недостаточно компетенций, подчеркнул чиновник. Сейчас как раз ведется комплексная работа по снижению зависимости отрасли от импорта.

"Вообще, гражданские беспилотники — это не просто летающие "железки". Есть БПЛА — беспилотный летательный аппарат, а есть БАС — беспилотная авиационная система, которая может представлять собой и низкоорбитальный спутник, и беспилотник, и софт. Сейчас как раз такой момент, когда желания игроков рынка и государства совпадают. Благодаря слаженной совместной работе мы сможем создать высокоразвитую отрасль БАС", — сказал Осьмаков.

По его словам, сроки локализации производства дронов будут утверждены к осени в соответствующем нацпроекте.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.