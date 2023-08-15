МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Авиакомпания Red Wings отменила во вторник рейс из подмосковного аэропорта Жуковский в Шарм-эль-Шейх и предлагает пассажирам улететь в среду, следует из сообщения компании. Red Wings предложит пассажирам сертификаты на бесплатный полет

Перевозчик последние дни задержал несколько рейсов, в основном между Екатеринбургом и Антальей. Ситуацию компания объяснила выходом из строя сразу двух самолетов. Red Wings занималась починкой этих судов и скорректировала расписание. Пассажиры ее задержанных рейсов перевозятся на резервных бортах самой авиакомпании и воздушных судах авиакомпании "Икар".

"Авиакомпания Red Wings информирует об изменении расписания на 15 августа 2023 года. Вылет рейса WZ-3025 Жуковский-Шарм-эль-Шейх отменяется, пассажирам предлагается перевозка на рейсе WZ-3027 Жуковский-Шарм-эль-Шейх 16 августа 2023 года в 00:40 UTC (03:40 по МСК)", — говорится в сообщении во вторник.

Авиакомпания пишет, что в соответствии с правилами предоставила пассажирам указанного рейса прохладительные напитки и горячее питание в терминале аэропорта.

"Всем пассажирам авиакомпания предлагает размещение в гостиницах. Трансфер до гостиниц и из гостиницы в аэропорт будет осуществлен за счет средств авиакомпании. Мы полностью принимаем всю ответственность за произошедшую задержку рейса и приносим свои искренние извинения пассажирам", — добавляется в сообщении.