МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. "Яндекс Go" улучшил навигацию на смартфонах на базе операционной системы Android для водителей и автокурьеров в Москве: для этого им нужно правильно выстроить маршрут по Wi-Fi, в случае проблем с геолокацией сервис предупредит о них водителей и пассажиров, рассказали в пресс-службе "Яндекс Go". Продажи легковых автомобилей с пробегом в России выросли в июле

"Яндекс Go" начал обучать водителей и автокурьеров, как правильно выстроить настройку смартфона на Android для навигации по Wi-Fi. Для этого нужно войти в режим разработчика и снять ограничение на сканирование Wi-Fi. Помимо этого, сервис предупреждает водителей и пассажиров, если на пути есть проблемы с геолокацией, а также напоминает проверить точку посадки в такси перед подтверждением заказа", — сообщили в компании. Позже там пояснили РИА Новости, что сервис улучшил определение местоположения только в Москве.

Отмечается, что в "Яндекс Go" протестировали альтернативные способы навигации для Android-устройств — по вышкам сотовой связи и точкам Wi-Fi. Теперь в районах с отсутствием сигнала от спутников навигация в сервисе для водителей и автокурьеров значительно точнее в большинстве случаев, что, по словам компании, обеспечивает привычный сервис пользователям.

Компания сообщила, что в последнее время в столичном регионе наблюдаются проблемы с определением геопозиции. Они не зависят от работы приложений, но отражаются на всех навигационных сервисах, в том числе сервисах "Яндекса".

В мае пользователи "Яндекс Такси" начали жаловаться на проблемы с геолокацией.