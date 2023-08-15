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2023
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Собянин объявил о новом транспортном каркасе в Москве
Транспорт
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Новый транспортный каркас сформирован в столице за последние годы, сообщил кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин во время встречи со сторонниками и доверенными лицами в... ПРАЙМ, 15.08.2023
транспорт, бизнес, экономика, новости, россия, транспорт, сергей собянин, москва
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Новый транспортный каркас сформирован в столице за последние годы, сообщил кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин во время встречи со сторонниками и доверенными лицами в общественном штабе на Покровке.
"Ну, и, конечно, необходимо развивать всю инфраструктуру для того, чтобы наш город стабильно развивался. В первую очередь, конечно, транспортную инфраструктуру, задача, которую мы с вами поставили — спасти Москву от транспортного коллапса, мы с вами выполнили. За это время был создан новый дорожный каркас", — отметил Собянин.
По его словам, новый транспортный каркас был сформирован в том числе за счет строительства хордовых магистралей.
"И, конечно, это рекордные темпы строительства метрополитена — 78 новых станций метро, если включить сюда еще и МЦК, которая, по сути дела, тоже наземное метро, то это уже больше 100 станций", — добавил Собянин.