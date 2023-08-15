МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Новый транспортный каркас сформирован в столице за последние годы, сообщил кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин во время встречи со сторонниками и доверенными лицами в общественном штабе на Покровке. "Яндекс Go" улучшил навигацию для водителей в Москве

"Ну, и, конечно, необходимо развивать всю инфраструктуру для того, чтобы наш город стабильно развивался. В первую очередь, конечно, транспортную инфраструктуру, задача, которую мы с вами поставили — спасти Москву от транспортного коллапса, мы с вами выполнили. За это время был создан новый дорожный каркас", — отметил Собянин.

По его словам, новый транспортный каркас был сформирован в том числе за счет строительства хордовых магистралей.

"И, конечно, это рекордные темпы строительства метрополитена — 78 новых станций метро, если включить сюда еще и МЦК, которая, по сути дела, тоже наземное метро, то это уже больше 100 станций", — добавил Собянин.