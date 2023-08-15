МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановлено, сообщается в телеграм-канала об оперативной ситуации на мосту.

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"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно приостановлено", — говорится в сообщении.