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2023-08-15T22:10:52+03:00
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https://1prime.ru/transport/20230815/841462281.html
Движение машин по Крымскому мосту приостановлено
Транспорт
Новости
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Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановлено, сообщается в телеграм-канала об оперативной ситуации на мосту. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно... ПРАЙМ, 15.08.2023
транспорт, бизнес, экономика, новости, россия, крымский мост
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановлено, сообщается в телеграм-канала об оперативной ситуации на мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно приостановлено", — говорится в сообщении.