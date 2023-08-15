СОЧИ, 15 авг — ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту полностью восстановлено, сообщает телеграм-канал об оперативной обстановке на мосту. ЦБ припрятал туза в рукаве

Во вторник вечером канал сообщал, что движение машин по Крымскому мосту приостановлено. Позже уточнялось, что движение восстановили со стороны Кубани, а в обратном направлении на выезде с Крыма оно было закрыто.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", — говорится в сообщении телеграм-канала.

Киевские власти ночью 17 июля двумя надводными беспилотниками атаковали Крымский мост. СК России возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли. Движение поездов по мосту восстановили в тот же день, автотранспорта — в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй — к 1 ноября. Транспортный поток переориентирован на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы РФ.