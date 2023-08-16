МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил Минпромторгу и Минтрансу при участии РЖД до 15 сентября 2023 года подготовить программу производства и капитального ремонта локомотивов до 2030 года, а также утвердить методические рекомендации по установлению цен на продукцию транспортного машиностроения, сообщил кабмин. Мишустин поручил предусмотреть субсидии на авиаперевозки в ДФО

"Ряд поручений касается железнодорожного транспорта. В ходе посещения локомотивовагоноремонтного завода в Улан-Удэ глава кабмина подчеркнул важность увеличения провозных мощностей. Минпромторгу и Минтрансу при участии ОАО "РЖД" до 15 сентября 2023 года поручено подготовить программу производства и капитального ремонта тягового подвижного состава до 2030 года", — сказано в сообщении.

Отмечается, что одна из главных целей программы — долгосрочное и устойчивое развитие предприятий транспортного машиностроения, которые будут заключать с железнодорожниками долгосрочные контракты.

"Помимо этого, ОАО "РЖД", Минпромторг и Минтранс также до 15 сентября 2023 года должны подготовить и утвердить методические рекомендации по установлению цен на продукцию и услуги транспортного машиностроения", — также сказано в сообщении.