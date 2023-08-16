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Мишустин поручил подготовить программу производства локомотивов
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. Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил Минпромторгу и Минтрансу при участии РЖД до 15 сентября 2023 года подготовить программу производства и капитального... ПРАЙМ, 16.08.2023
транспорт, бизнес, новости, россия, михаил мишустин, железнодорожные перевозки, локомотивы
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил Минпромторгу и Минтрансу при участии РЖД до 15 сентября 2023 года подготовить программу производства и капитального ремонта локомотивов до 2030 года, а также утвердить методические рекомендации по установлению цен на продукцию транспортного машиностроения, сообщил кабмин.
"Ряд поручений касается железнодорожного транспорта. В ходе посещения локомотивовагоноремонтного завода в Улан-Удэ глава кабмина подчеркнул важность увеличения провозных мощностей. Минпромторгу и Минтрансу при участии ОАО "РЖД" до 15 сентября 2023 года поручено подготовить программу производства и капитального ремонта тягового подвижного состава до 2030 года", — сказано в сообщении.
Отмечается, что одна из главных целей программы — долгосрочное и устойчивое развитие предприятий транспортного машиностроения, которые будут заключать с железнодорожниками долгосрочные контракты.
"Помимо этого, ОАО "РЖД", Минпромторг и Минтранс также до 15 сентября 2023 года должны подготовить и утвердить методические рекомендации по установлению цен на продукцию и услуги транспортного машиностроения", — также сказано в сообщении.