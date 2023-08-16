МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Возбуждено уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг по перевозке пассажиров авиакомпанией Red Wings, сообщается в телеграм-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. "Победа" вернула мобильное приложение в App Store и Google Play

Red Wings в последние дни задержала несколько рейсов, в основном между Екатеринбургом и Антальей. Это произошло из-за выхода из строя сразу двух самолетов. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг авиакомпанией.

"Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, при организации полетов авиакомпанией Red Wings (часть 1 статьи 238 УК РФ)", — говорится в сообщении.

По данным следствия, 13 августа ответственные за техэксплуатацию воздушного судна работники авиакомпании Red Wings приняли решение выполнить рейс по маршруту Анталья – Москва (Жуковский) "для перевозки 406 пассажиров при неисправности установки, отвечающей за систему кондиционирования внутри воздушного судна и обеспечение запуска двигателей без использования наземного оборудования".

"В результате допуска к осуществлению полёта воздушного судна возникла реальная угроза безопасности жизни или здоровья пассажиров вследствие их длительного пребывания внутри салона самолета, в котором была зафиксирована высокая температура воздуха", — подчеркнули в СК.

Следователи планируют установить все обстоятельства произошедшего. Кроме того, в рамках дела будут проверены иные возможные факты оказания небезопасных услуг авиакомпанией.