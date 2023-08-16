МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") с 24 декабря 2023 года начнет летать в кубинскую столицу Гавану, сообщила материнская компания. Эксперт объяснил, когда выгоднее покупать авиабилеты за рубеж на Новый год

Гавана станет вторым пунктом Кубы, в которые выполняет полеты группа "Аэрофлот". В июле 2023 года были открыты регулярные рейсы на популярный кубинский курорт Варадеро. Решение о возобновлении воздушного сообщения с Островом свободы было озвучено в мае этого года.

"Аэрофлот открывает продажи билетов в Гавану. Регулярные рейсы в столицу республики Куба будут выполняться авиакомпанией "Россия" (входит в группу "Аэрофлот"), начиная с 24 декабря 2023 года, два раза в неделю — по средам и воскресеньям", — говорится в сообщении.

Отмечается, что с актуальным расписанием рейсов на Кубу можно ознакомиться на сайте авиакомпании. Забронировать и купить билеты — на сайте и в мобильном приложении "Аэрофлота", по круглосуточным телефонам центра информации и бронирования, в офисах собственных продаж авиакомпании и у агентов.