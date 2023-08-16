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Авиакомпания "Россия" начнет полеты в Гавану
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. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") с 24 декабря 2023 года начнет летать в кубинскую столицу Гавану, сообщила материнская компания. Гавана станет вторым пунктом... ПРАЙМ, 16.08.2023
транспорт, бизнес, новости, туризм, россия, куба, авиакомпания россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") с 24 декабря 2023 года начнет летать в кубинскую столицу Гавану, сообщила материнская компания.
Гавана станет вторым пунктом Кубы, в которые выполняет полеты группа "Аэрофлот". В июле 2023 года были открыты регулярные рейсы на популярный кубинский курорт Варадеро. Решение о возобновлении воздушного сообщения с Островом свободы было озвучено в мае этого года.
"Аэрофлот открывает продажи билетов в Гавану. Регулярные рейсы в столицу республики Куба будут выполняться авиакомпанией "Россия" (входит в группу "Аэрофлот"), начиная с 24 декабря 2023 года, два раза в неделю — по средам и воскресеньям", — говорится в сообщении.
Отмечается, что с актуальным расписанием рейсов на Кубу можно ознакомиться на сайте авиакомпании. Забронировать и купить билеты — на сайте и в мобильном приложении "Аэрофлота", по круглосуточным телефонам центра информации и бронирования, в офисах собственных продаж авиакомпании и у агентов.