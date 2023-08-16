МИНСК/ЯРОСЛАВЛЬ, 16 авг — ПРАЙМ. Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой сообщил, что начата проектная проработка организации выпуска на территории республики совместного белорусско-российского гражданского самолета. Лукашенко рассказал о производстве Geely в Белоруссии

В июле премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что Белоруссия при поддержке России начнет производство легких двухмоторных самолетов. В Госкомвоенпроме Белоруссии сообщали, что в июле в рамках выставки "Иннопром" с РФ подписана комплексная межведомственная программа по сотрудничеству в области авиастроения. Достигнуты договоренности о совместной разработке и организации в Белоруссии серийного производства двухмоторного 19-местного самолета.

"По поводу гражданского самолета, который непосредственно будет производиться в Беларуси: на сегодняшний день начаты проектные работы. Пока говорить окончательно о модели, объемах финансирования и даже вместимости этого самолета рано. До конца года будет проведена вот эта опытная, скажем так, проектная работа, и потом уже будет какая-то конкретика", — заявил Крутой по итогам переговоров с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым. Слова белорусского дипломата приводит агентство Белта.

Посол напомнил, что правительства Белоруссии и России уже подписали большую программу совместных действий по развитию авиастроения. "Пока два наших предприятия будут участвовать как кооператоры, поставщики комплектующих в российских проектах, это в основном МС-21 и Sukhoi Superjet", — сказал он.

В время переговоров Крутого и Евраева, по данным агентства, также затрагивался вопрос об организации прямого авиасообщения Ярославской области с Минском. По словам российского губернатора, на первом этапе прорабатывается возможность регулярного авиасообщения один-два раза в неделю.