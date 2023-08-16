МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин 17 августа в рамках выставки "Год нового транспортного каркаса" откроют пассажирское движение по МЦД-3, сообщает пресс-служба Кремля. Собянин объявил о новом транспортном каркасе в Москве

"Путин и Собянин в рамках выставки "Год нового транспортного каркаса" откроют пассажирское движение по МЦД-3 и ознакомятся с планами развития транспортной инфраструктуры московского региона", — говорится в сообщении.