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Путин и Собянин откроют пассажирское движение по МЦД-3
Транспорт
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. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин 17 августа в рамках выставки "Год нового транспортного каркаса" откроют пассажирское движение по МЦД-3, сообщает... ПРАЙМ, 16.08.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин 17 августа в рамках выставки "Год нового транспортного каркаса" откроют пассажирское движение по МЦД-3, сообщает пресс-служба Кремля.
"Путин и Собянин в рамках выставки "Год нового транспортного каркаса" откроют пассажирское движение по МЦД-3 и ознакомятся с планами развития транспортной инфраструктуры московского региона", — говорится в сообщении.