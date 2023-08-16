МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Авиакомпания Red Wings после задержек рейсов несколько дней подряд в целом вернулась к своему расписанию, сообщили РИА Новости в компании. "Победа" вернула мобильное приложение в App Store и Google Play

"Вошли в расписание в целом", — сказали в компании в среду.

В пресс-службе Red Wings также сообщили, что требования безопасности при выполнении рейса из Антальи, после которого СК возбудил дело, не нарушались, хотя вспомогательная силовая установка и была деактивирована.

"Авиакомпания Red Wings подтверждает, что рейс Анталья-Москва (аэропорт Жуковский) 13 августа выполнялся с деактивированной вспомогательной силовой установкой (ВСУ). Это распространенная международная практика, которая не нарушает требований безопасности полетов, так как ВСУ предназначено для обеспечения запуска двигателей и энергопитания воздушного судна без использования дополнительного наземного оборудования", — сообщили в компании.

Там пояснили, что система кондиционирования самолета была и остается исправной: в полете она функционирует за счет работы маршевых двигателей. "Соответствующий принцип закреплен в первичной технической документации авиапроизводителя и регламентах авиакомпаний", — добавили в Red Wings. Авиакомпания "Россия" начнет полеты в Гавану

"Сотрудники Red Wings оказывают полное содействие в предоставлении необходимой документации в рамках следственных мероприятий", — добавили в компании.

Отмечается, что Red Wings при любых подозрениях на неисправность отстраняет самолет от полетов для выяснения причин и устранения неполадок.

"Главным приоритетом Red Wings всегда была и остается безопасность. Мы никогда не подвергаем риску здоровье и жизни пассажиров. Любые подозрения на техническую неисправность автоматически приводят к решению об отстранении воздушного судна для досконального выяснения причин и устранения неисправности", — сообщили в авиакомпании.

Ранее в телеграм-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ сообщалось, что возбуждено уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг по перевозке пассажиров авиакомпанией Red Wings. По данным следствия, 13 августа ответственные за техэксплуатацию самолета работники авиакомпании приняли решение выполнить рейс Анталья — Москва (Жуковский) "для перевозки 406 пассажиров при неисправности установки, отвечающей за систему кондиционирования внутри воздушного судна и обеспечение запуска двигателей без использования наземного оборудования".