2023-08-17T09:36:30+03:00
2023-08-17T09:36:30+03:00
2023-08-17T09:36:30+03:00
2023
https://1prime.ru/transport/20230817/841483466.html
Прибыль DP World в первом полугодии снизилась на десять процентов
Транспорт
Новости
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. Прибыль одного из крупнейших мировых портовых операторов DP World (контролируется правительством эмирата Дубай), приходящаяся на головную компанию, в первом полугодии... ПРАЙМ, 17.08.2023
транспорт, бизнес, новости, оаэ, dp world, прибыль, отчетность
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Прибыль одного из крупнейших мировых портовых операторов DP World (контролируется правительством эмирата Дубай), приходящаяся на головную компанию, в первом полугодии сократилась на 9,7% в годовом выражении и составила 651 миллион долларов, говорится в сообщении компании.
Скорректированная EBITDA выросла на 7% — до 2,611 миллиарда долларов. Выручка компании увеличилась на 13,9%, составив 9,037 миллиарда долларов.
В регионе Ближнего Востока, Европы и Африки выручка поднялась на 25,7% — до 6,528 миллиарда долларов; в регионе Австралии, Северной и Южной Америки — снизилась на 0,4%, до 1,416 миллиарда; а в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Индии — упала на 16,9%, до 1,094 миллиарда.
Капитальные затраты за полугодие выросли почти на 23% — до 910 миллионов долларов.
Компания DP World специализируется на портовых перевозках. Базируется в Дубае, ОАЭ. Штат компании превышает 100 тысяч человек.