МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Прибыль одного из крупнейших мировых портовых операторов DP World (контролируется правительством эмирата Дубай), приходящаяся на головную компанию, в первом полугодии сократилась на 9,7% в годовом выражении и составила 651 миллион долларов, говорится в сообщении компании. Чистая прибыль Alibaba в первом квартале увеличилась в два раза

Скорректированная EBITDA выросла на 7% — до 2,611 миллиарда долларов. Выручка компании увеличилась на 13,9%, составив 9,037 миллиарда долларов.

В регионе Ближнего Востока, Европы и Африки выручка поднялась на 25,7% — до 6,528 миллиарда долларов; в регионе Австралии, Северной и Южной Америки — снизилась на 0,4%, до 1,416 миллиарда; а в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Индии — упала на 16,9%, до 1,094 миллиарда.

Капитальные затраты за полугодие выросли почти на 23% — до 910 миллионов долларов.

Компания DP World специализируется на портовых перевозках. Базируется в Дубае, ОАЭ. Штат компании превышает 100 тысяч человек.