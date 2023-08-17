2023-08-17T09:44:22+03:00
2023-08-17T09:44:22+03:00
2023-08-17T09:44:22+03:00
2023
https://1prime.ru/transport/20230817/841483809.html
РЖД ввели в приложении опцию активации билетов на электрички с NFC
Транспорт
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. РЖД впервые сделали в своем мобильном приложении опцию активации билетов на электрички "Центральной пригородной пассажирской компании" (ЦППК) и "Московско-Тверской пригородной... ПРАЙМ, 17.08.2023
транспорт, бизнес, новости, россия, ржд
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. РЖД впервые сделали в своем мобильном приложении опцию активации билетов на электрички "Центральной пригородной пассажирской компании" (ЦППК) и "Московско-Тверской пригородной пассажирской компании" (МТППК) с помощью NFC, сообщила монополия.
Компания в четверг опубликовала в своем телеграм-канале информацию о новшествах, добавленных в ее мобильное приложение.
"Постоянно совершенствуем мобильное приложение "РЖД Пассажирам" для Android и iOS и запускаем новые полезные опции, например: активировать билет и пройти через турникеты к электричкам ЦППК и МТППК теперь можно с помощью NFC, просто приложив телефон к турникету или валидатору, без необходимости считывать штрих-код камерой (для Android)", — говорится в сообщении компании в четверг.
В РЖД РИА Новости пояснили, что ранее такой опции не было для билетов на электрички пригородных компаний.