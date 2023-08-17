МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. РЖД впервые сделали в своем мобильном приложении опцию активации билетов на электрички "Центральной пригородной пассажирской компании" (ЦППК) и "Московско-Тверской пригородной пассажирской компании" (МТППК) с помощью NFC, сообщила монополия. РЖД стали продавать на сайте билеты на самолеты и автобусы по всей России

Компания в четверг опубликовала в своем телеграм-канале информацию о новшествах, добавленных в ее мобильное приложение.

"Постоянно совершенствуем мобильное приложение "РЖД Пассажирам" для Android и iOS и запускаем новые полезные опции, например: активировать билет и пройти через турникеты к электричкам ЦППК и МТППК теперь можно с помощью NFC, просто приложив телефон к турникету или валидатору, без необходимости считывать штрих-код камерой (для Android)", — говорится в сообщении компании в четверг.

В РЖД РИА Новости пояснили, что ранее такой опции не было для билетов на электрички пригородных компаний.