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РЖД ввели в приложении опцию использования латиницы для граждан Белоруссии
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https://россиясегодня.рф
. РЖД сделали в своем мобильном приложении возможность для граждан Белоруссии использовать латиницу для ввода данных при покупке билетов, сообщила компания. "Постоянно... ПРАЙМ, 17.08.2023
транспорт, бизнес, новости, россия, ржд, билеты, приложение
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. РЖД сделали в своем мобильном приложении возможность для граждан Белоруссии использовать латиницу для ввода данных при покупке билетов, сообщила компания.
"Постоянно совершенствуем мобильное приложение "РЖД Пассажирам" для Android и iOS и запускаем новые полезные опции, например: граждане республики Беларусь, имеющие документы нового образца с указанием ФИО только на латинице, при оформлении билетов могут теперь использовать латиницу в качестве основного языка для ввода данных при покупке билетов", — говорится в сообщении.
Ранее, уточнили РИА Новости в РЖД, эти данные можно было вводить только кириллицей.
РЖД отмечают, что пассажиры покупают через приложение все больше электронных билетов на поезда дальнего следования. Так, по итогам первого полугодия 2023 года — более 30%. Всего на продажи через интернет приходится более 76% общего числа проданных билетов.