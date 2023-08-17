МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. РЖД сделали в своем мобильном приложении возможность для граждан Белоруссии использовать латиницу для ввода данных при покупке билетов, сообщила компания. РЖД ввели в приложении опцию активации билетов на электрички с NFC

"Постоянно совершенствуем мобильное приложение "РЖД Пассажирам" для Android и iOS и запускаем новые полезные опции, например: граждане республики Беларусь, имеющие документы нового образца с указанием ФИО только на латинице, при оформлении билетов могут теперь использовать латиницу в качестве основного языка для ввода данных при покупке билетов", — говорится в сообщении.

Ранее, уточнили РИА Новости в РЖД, эти данные можно было вводить только кириллицей.

РЖД отмечают, что пассажиры покупают через приложение все больше электронных билетов на поезда дальнего следования. Так, по итогам первого полугодия 2023 года — более 30%. Всего на продажи через интернет приходится более 76% общего числа проданных билетов.