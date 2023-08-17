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https://1prime.ru/transport/20230817/841486215.html
РЖД возобновили продажу билетов за 90 суток почти на все поезда
Транспорт
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. РЖД возобновили продажу билетов за 90 суток до отправления почти на все дальние поезда, в том числе и на южные направления, сообщила компания. "Открыли продажу билетов почти на... ПРАЙМ, 17.08.2023
транспорт, бизнес, новости, россия, ржд, продажа билетов
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. РЖД возобновили продажу билетов за 90 суток до отправления почти на все дальние поезда, в том числе и на южные направления, сообщила компания.
"Открыли продажу билетов почти на все поезда дальнего следования за 90 суток до их отправления, в том числе и на южные направления. В первую очередь речь идет о поездах, билеты на которые появлялись не раньше, чем за 45 суток. Это было связано с проведением масштабных работ по реконструкции инфраструктуры в Центральном транспортном узле", — говорится в сообщении компании.
Таким образом, уточняют РЖД, уже можно приобрести билеты на поезда отправлением до 14 ноября 2023 года включительно.
"В ближайшее время продолжим снимать ограничения и на другие популярные у пассажиров направления", — добавляет компания.