МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. РЖД возобновили продажу билетов за 90 суток до отправления почти на все дальние поезда, в том числе и на южные направления, сообщила компания. РЖД напомнили о минимальной доле своего тарифа в цене рыбы

"Открыли продажу билетов почти на все поезда дальнего следования за 90 суток до их отправления, в том числе и на южные направления. В первую очередь речь идет о поездах, билеты на которые появлялись не раньше, чем за 45 суток. Это было связано с проведением масштабных работ по реконструкции инфраструктуры в Центральном транспортном узле", — говорится в сообщении компании.

Таким образом, уточняют РЖД, уже можно приобрести билеты на поезда отправлением до 14 ноября 2023 года включительно.

"В ближайшее время продолжим снимать ограничения и на другие популярные у пассажиров направления", — добавляет компания.