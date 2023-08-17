МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Частный железнодорожный оператор "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ) возобновил продажи билетов за 90 суток на поезда в Крым отправлением с Казанского вокзала Москвы, сообщила компания. РЖД возобновили продажу билетов за 90 суток почти на все поезда

"Билеты на поезда в Крым отправлением с Казанского вокзала Москвы вновь можно купить за 90 суток… Увеличение глубины продаж стало возможным в связи с завершением ремонтных работ в центральном железнодорожном узле", — говорится в сообщении компании.

Речь идет о поездах: №27/28 Москва – Симферополь (двухэтажный), № 91/92 Москва – Севастополь, №173/174 Москва – Евпатория, №159/160 Москва – Симферополь. Кроме того, до конца сентября продолжают курсировать поезда №161/162 и №163/164 сообщением Москва – Феодосия. Продажи билетов на них открыты на всю глубину.

ГСЭ напоминает, что за 90 суток можно купить билеты на поезда №175/176 и 177/178 сообщением Москва – Симферополь отправлением с Павелецкого вокзала Москвы.

"Глубина продаж 90 суток возвращена как поездам в сторону Крыма, так и в обратном направлении", — уточняет ГСЭ.

При этом глубина продаж 45 суток сохраняется только для поездов в сообщении с Петербургом.

Компания "Гранд Сервис Экспресс" – российский частный железнодорожный перевозчик. Ее поезда курсируют между Крымом и городами материковой части России, а также между Москвой и Санкт-Петербургом.