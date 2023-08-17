"Гранд Сервис Экспресс" возобновил продажи билетов из Москвы в Крым за 90 суток
МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Частный железнодорожный оператор "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ) возобновил продажи билетов за 90 суток на поезда в Крым отправлением с Казанского вокзала Москвы, сообщила компания.
"Билеты на поезда в Крым отправлением с Казанского вокзала Москвы вновь можно купить за 90 суток… Увеличение глубины продаж стало возможным в связи с завершением ремонтных работ в центральном железнодорожном узле", — говорится в сообщении компании.
Речь идет о поездах: №27/28 Москва – Симферополь (двухэтажный), № 91/92 Москва – Севастополь, №173/174 Москва – Евпатория, №159/160 Москва – Симферополь. Кроме того, до конца сентября продолжают курсировать поезда №161/162 и №163/164 сообщением Москва – Феодосия. Продажи билетов на них открыты на всю глубину.
ГСЭ напоминает, что за 90 суток можно купить билеты на поезда №175/176 и 177/178 сообщением Москва – Симферополь отправлением с Павелецкого вокзала Москвы.
"Глубина продаж 90 суток возвращена как поездам в сторону Крыма, так и в обратном направлении", — уточняет ГСЭ.
При этом глубина продаж 45 суток сохраняется только для поездов в сообщении с Петербургом.
Компания "Гранд Сервис Экспресс" – российский частный железнодорожный перевозчик. Ее поезда курсируют между Крымом и городами материковой части России, а также между Москвой и Санкт-Петербургом.
https://1prime.ru/transport/20230817/841486852.html