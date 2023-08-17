МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Изменение схемы передачи данных для обслуживания зарубежных рейсов в российских аэропортах после ухода из России швейцарского провайдера услуг для гражданской авиации SITA не оказывают негативного влияния на авиацию, сообщила Росавиация. Авиакомпания "Россия" начнет полеты в Гавану

Ранее в четверг издание РБК со ссылкой на источники написало, что российские и иностранные авиакомпании, летающие между РФ и зарубежными странами, осенью могут столкнуться со сложностями в обеспечении таких перелетов из-за отключения России от телекоммуникационных каналов, принадлежащих глобальному провайдеру услуг для гражданской авиации — швейцарской компании SITA. Издание отмечало, что это самый распространенный инструмент в мировой гражданской авиации для обмена информацией, в том числе между авиакомпаниями и аэропортами.

"Изменение схемы передачи данных, необходимых для обслуживания международных рейсов российских и зарубежных авиакомпаний в аэропортах России, связанных с уходом с российского авиарынка глобального провайдера услуг SITA, не оказывает негативного влияния на деятельность гражданской авиации", — говорится в сообщении Росавиации.

Там напомнили, что уже с 2022 года российские авиакомпании и аэропорты постепенно внедряют и успешно используют альтернативные каналы связи других информационных систем, в том числе отечественного производства. "Зарубежные авиакомпании, выполняющие полеты в Россию, также успешно применяют альтернативные каналы связи. Российские авиакомпании и аэропорты имеют достаточно ресурсов для поступательного развития международного авиасообщения", — отметили в ведомстве.

Это, продолжили в Росавиации, доказывает постоянный рост количества полетов самолетов в воздушном пространстве России. Ежедневно в воздушном пространстве РФ выполняется около тысячи международных авиарейсов российских и иностранных авиакомпаний.

Ранее в пресс-службе Минтранса РФ сообщали РИА Новости, что вопрос о каналах обмена информацией для международных полетов российских авиакомпаний после ухода из России швейцарского провайдера услуг для гражданской авиации SITA решен с большинством государств, с остальными странами продолжаются переговоры.