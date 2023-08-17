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Все пассажиры задержанных рейсов Red Wings вернулись в Россию
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https://россиясегодня.рф
. Все пассажиры задержанных рейсов авиакомпании Red Wings вернулись в Россию, рейсы идут по расписанию, сообщается в телеграм-канале перевозчика. Red Wings несколько дней... ПРАЙМ, 17.08.2023
транспорт, бизнес, новости, туризм, россия, red wings, авиаперевозки, расписание
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Все пассажиры задержанных рейсов авиакомпании Red Wings вернулись в Россию, рейсы идут по расписанию, сообщается в телеграм-канале перевозчика.
Red Wings несколько дней задерживала рейсы, в основном между Екатеринбургом и Антальей. Это произошло из-за выхода из строя сразу двух самолетов, поясняла Росавиация и сама авиакомпания. В среду компания сообщила РИА Новости, что в целом вошла в расписание.
"Авиакомпания Red Wings вторые сутки работает в штатном режиме и вернулась к своему расписанию, опубликованному на сайте. Все пассажиры задержанных рейсов вернулись в страну", — говорится в сообщении в четверг.
Компания уточняет, что рейсы в Анталью, Хургаду, на Шри-Ланку, Пхукет, в Шарм-эль-Шейх отправляются по расписанию.