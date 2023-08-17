МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Все пассажиры задержанных рейсов авиакомпании Red Wings вернулись в Россию, рейсы идут по расписанию, сообщается в телеграм-канале перевозчика. "Аэрофлот" запустит рейсы из Екатеринбурга по трем туристическим маршрутам

Red Wings несколько дней задерживала рейсы, в основном между Екатеринбургом и Антальей. Это произошло из-за выхода из строя сразу двух самолетов, поясняла Росавиация и сама авиакомпания. В среду компания сообщила РИА Новости, что в целом вошла в расписание.

"Авиакомпания Red Wings вторые сутки работает в штатном режиме и вернулась к своему расписанию, опубликованному на сайте. Все пассажиры задержанных рейсов вернулись в страну", — говорится в сообщении в четверг.

Компания уточняет, что рейсы в Анталью, Хургаду, на Шри-Ланку, Пхукет, в Шарм-эль-Шейх отправляются по расписанию.