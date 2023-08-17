МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Три судна российских авиакомпаний, летя над нейтральными водами, из-за непогоды и грозы пересекли воздушные границы Финляндии и Эстонии, аэронавигационные службы стран во взаимодействии с коллегами из России обеспечили безопасное обслуживание бортов, сообщила Росавиация. Все пассажиры задержанных рейсов Red Wings вернулись в Россию

"Семнадцатого августа 2023 года три воздушных судна российских авиакомпаний "Россия", "Уральские авиалинии" и "Северный Ветер", выполняя полеты над нейтральными водами в/из Калининграда, в связи с сложными погодными условиями и грозой были вынуждены пересечь воздушные границы Финляндии и Эстонии. Аэронавигационные службы указанных государств во взаимодействии с региональным центром Единой системы организации воздушного движения России обеспечили безопасное обслуживание российских воздушных судов", — сказано в сообщении.

Согласно данным ведомства, речь идет о рейсах авиакомпаний "Северный Ветер" Калининград (Храброво) — Самара (Курумоч), "Уральские авиалинии" Калининград (Храброво) — Москва (Домодедово) и авиакомпании "Россия" Санкт-Петербург (Пулково) — Калининград (Храброво).

Росавиация поблагодарила компетентные органы двух стран за оказанное содействие.

"Со своей стороны Росавиация подтверждает, что руководствуясь принципами взаимопомощи в вопросе обеспечения безопасности полетов, российская сторона готова обеспечивать безопасное воздушное движение самолетов иностранных государств в воздушном пространстве Российской Федерации в случае необходимости", — отмечается в сообщении.