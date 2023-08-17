МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин в ходе посещения выставки "Год нового транспортного каркаса" запустили движение по третьему Московскому центральному диаметру (МЦД-3). Собянин объявил о новом транспортном каркасе в Москве

"Разрешаю", — скомандовал глава государства, после чего по своим маршрутам отправились два состава.

Путин также поздравил москвичей с запуском МЦД-3.

"Прежде всего хотел бы поздравить Москву, команду Сергея Семеновича с реализацией еще одного мощного проекта, который, безусловно, очень востребован москвичами и в целом теми, кто приезжает в город, работает в городе в ежедневном режиме, живет в ближайшем пригороде" — сказал он и отметил, что этот маршрут, который, казалось бы, не такой протяженный, востребован, безусловно, сотнями тысяч людей. "Я думаю, что счет пойдет в конце концов на миллион", — добавил президент.

МЦД-3 свяжет Ленинградское и Казанское направления Московской железной дороги. Протяженность МЦД-3 составит 85 километров, на нем расположена 41 станция, 14 из которых — пересадочные.

Ожидается, что МЦД-3 улучшит транспортную ситуацию в 24 районах столицы и четырех городах Подмосковья. Согласно расчетам экспертов, этим веткой будут пользоваться более 577 тысяч человек в сутки.

Как и на действующих диаметрах, на МЦД-3 будут три тарифные зоны: "Центральная" — станции от Ховрино до Ухтомской, а также Ленинградский и Казанский вокзалы, стоимость разовой поездки по билету "Кошелек" карты "Тройка" — 50 рублей, "Пригород" — станции от Зеленограда до Левобережной и от Ипподрома до Люберец, стоимость разовой поездки — 65 рублей, "Дальняя" — станции от Клина до Алабушево и от 88 километра до Совхоза, стоимость разовой поездки — 65 рублей плюс 30 рублей за каждую зону за пределами зоны "Пригород".