МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил поддержки у президента России Владимира Путина для завершения финальной стадии модернизации трассы М5 "Урал". Путин и Собянин запустили движение по МЦД-3

"М5 "Урал", Владимир Владимирович, я к вам обращался, и вы дали команду по модернизации обхода поселка Октябрьского, где живет большое количество людей. Сейчас, имея возможность, хочу еще раз обратить внимание, попросить поддержки, там финальная стадия, желательно бы нам его завершить для того, чтобы восточное направление тоже поехало с хорошей скоростью", — сказал Воробьев в ходе запуска движения по МЦД-3.

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин сегодня запустили движение по третьему Московскому центральному диаметру. Третий московский диаметр свяжет Ленинградское и Казанское направления Московской железной дороги. Его протяженность составит 85 километров, на нем будет 41 станция, 14 из которых станут пересадочными.