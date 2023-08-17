2023-08-17T15:38:59+03:00
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"Победа" осенью начнет полеты в Дубай из Владикавказа
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Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 31 октября 2023 года начнет полеты в Дубай из еще одного города России — Владикавказа, следует из сообщения компании. "Лоукостер... ПРАЙМ, 17.08.2023
транспорт, бизнес, новости, туризм, россия, авиакомпания победа, полеты
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 31 октября 2023 года начнет полеты в Дубай из еще одного города России — Владикавказа, следует из сообщения компании.
"Лоукостер "Победа" на официальном сайте открыл продажу билетов на рейс Владикавказ – Дубай с начала зимнего расписания. Полеты по этому маршруту начнутся 31 октября 2023 года и будут выполняться два раза в неделю – по вторникам и субботам", — говорится в сообщении.
Это новое направление для авиакомпании. Сейчас "Победа" выполняет ежедневные рейсы в Дубай из Москвы ("Внуково"). С 4 октября авиаперевозчик начнет летать в Дубай из Махачкалы, а с 31 октября — из Волгограда.
Авиакомпания "Победа" входит в группу "Аэрофлот". Парк перевозчика состоит из самолетов Boeing. Авиакомпания летает из двух московских аэропортов — "Внуково" и "Шереметьево".