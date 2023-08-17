МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 31 октября 2023 года начнет полеты в Дубай из еще одного города России — Владикавказа, следует из сообщения компании. "Аэрофлот" запустит рейсы из Екатеринбурга по трем туристическим маршрутам

"Лоукостер "Победа" на официальном сайте открыл продажу билетов на рейс Владикавказ – Дубай с начала зимнего расписания. Полеты по этому маршруту начнутся 31 октября 2023 года и будут выполняться два раза в неделю – по вторникам и субботам", — говорится в сообщении.

Это новое направление для авиакомпании. Сейчас "Победа" выполняет ежедневные рейсы в Дубай из Москвы ("Внуково"). С 4 октября авиаперевозчик начнет летать в Дубай из Махачкалы, а с 31 октября — из Волгограда.

Авиакомпания "Победа" входит в группу "Аэрофлот". Парк перевозчика состоит из самолетов Boeing. Авиакомпания летает из двух московских аэропортов — "Внуково" и "Шереметьево".