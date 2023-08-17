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Путин заявил о готовности России к реализации ВСМ Москва — Санкт-Петербург
Транспорт
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. Россия подошла к реализации высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии открытия в столице движения... ПРАЙМ, 17.08.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Россия подошла к реализации высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии открытия в столице движения по МЦД-3.
Путин отметил, что если построить данную магистраль, то действующая освободится для передвижения грузов.
Он также добавил, что аналогичную магистраль можно было бы построить от Москвы до Адлера, а также до Луганска и Донецка.
"Без всякого сомнения, мы должны будем развивать эту систему дальше. Если от Москвы до Адлера протащить, это уже будет всего 10 часов в пути, это совсем другая история для тех, кто едет отдыхать на юг", — сказал он и отметил, что нужно будет подумать и о том, чтобы включить в эту систему Луганск и Донецк.
Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным, губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым и главой РЖД Олегом Белозеровым в четверг запустил движение по МЦД-3. На церемонии президент также обозначил дальнейшие планы по строительству скоростных железнодорожных магистралей.
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