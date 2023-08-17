МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Россия подошла к реализации высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии открытия в столице движения по МЦД-3. Глава РЖД попросил Путина поддержать постройку высокоскоростной магистрали

Путин отметил, что если построить данную магистраль, то действующая освободится для передвижения грузов.

Он также добавил, что аналогичную магистраль можно было бы построить от Москвы до Адлера, а также до Луганска и Донецка.

"Без всякого сомнения, мы должны будем развивать эту систему дальше. Если от Москвы до Адлера протащить, это уже будет всего 10 часов в пути, это совсем другая история для тех, кто едет отдыхать на юг", — сказал он и отметил, что нужно будет подумать и о том, чтобы включить в эту систему Луганск и Донецк.

Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным, губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым и главой РЖД Олегом Белозеровым в четверг запустил движение по МЦД-3. На церемонии президент также обозначил дальнейшие планы по строительству скоростных железнодорожных магистралей.

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