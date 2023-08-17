2023-08-17T15:43:34+03:00
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2023
https://1prime.ru/transport/20230817/841496562.html
Путин пообещал поговорить с Лукашенко о создании магистрали Москва-Минск
Транспорт
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Президент России Владимир Путин сообщил, что переговорит со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко о создании высокоскоростной магистрали между Москвой и Минском. "Надо... ПРАЙМ, 17.08.2023
транспорт, бизнес, новости, россия, путин, александр лукашенко, высокоскоростная магистраль, москва-минск
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин сообщил, что переговорит со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко о создании высокоскоростной магистрали между Москвой и Минском.
"Надо бы проработать этот вопрос (о создании высокоскоростной магистрали) с правительством Белоруссии, я с президентом переговорю. Минское направление очень востребовано было бы и нашими гражданами, и гражданами Белоруссии, тем более, что мы хорошим темпом развиваем строительство Союзного Государства", — сказал Путин на церемонии запуска движения по третьему Московскому центральному диаметру.
Третий московский диаметр свяжет Ленинградское и Казанское направления Московской железной дороги. Его протяженность составит 85 километров, на нем будет 41 станция, 14 из которых станут пересадочными. Как ожидается, ветка улучшит транспортную ситуацию в 24 районах Москвы и четырех городах Московской области. По расчетам экспертов, этим диаметром будут пользоваться более 577 тысяч человек в сутки.