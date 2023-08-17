МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин сообщил, что переговорит со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко о создании высокоскоростной магистрали между Москвой и Минском. Путин и Собянин запустили движение по МЦД-3

"Надо бы проработать этот вопрос (о создании высокоскоростной магистрали) с правительством Белоруссии, я с президентом переговорю. Минское направление очень востребовано было бы и нашими гражданами, и гражданами Белоруссии, тем более, что мы хорошим темпом развиваем строительство Союзного Государства", — сказал Путин на церемонии запуска движения по третьему Московскому центральному диаметру.

Третий московский диаметр свяжет Ленинградское и Казанское направления Московской железной дороги. Его протяженность составит 85 километров, на нем будет 41 станция, 14 из которых станут пересадочными. Как ожидается, ветка улучшит транспортную ситуацию в 24 районах Москвы и четырех городах Московской области. По расчетам экспертов, этим диаметром будут пользоваться более 577 тысяч человек в сутки.