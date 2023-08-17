МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Россия подошла к реализации скоростной железнодорожной магистрали от Москвы до Санкт-Петербурга, но затем нужно двигаться в Нижний Новгород, Воронеж, Казань и дальше — в уральские регионы, это существенно снизит время передвижения людей и улучшит связанность страны, заявил президент России Владимир Путин. Путин пообещал поговорить с Лукашенко о создании магистрали Москва-Минск

Глава государства вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным, губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым и главой РЖД Олегом Белозеровым в четверг запустил движение по МЦД-3. На церемонии Путин также обозначил дальнейшие планы по строительству высокоскоростных железнодорожных магистралей.

"Проект скоростной железной дороги на первом этапе между Москвой и Петербургом обсуждается нами давно. Но мне кажется, что сейчас мы действительно подошли к возможности его реализации", — сказал Путин.

"Что касается передвижения пассажиров, то, конечно, скорость движения возрастет существенным образом, и время в пути для пассажиров уменьшится с сегодняшних 4 часов 5 минут до 2 часов 15 минут между Санкт-Петербургом и Москвой. Между Тверью и Москвой это будет уже 39 минут, а между Великим Новгородом и Санкт-Петербургом — 29 минут вместо сегодняшних 3 часов 10 минут", — подчеркнул глава государства.

"Потом, безусловно, нужно двигаться и в Нижний (Новгород), нужно двигаться в Воронеж, из Нижнего в Казань, из Казани в уральские регионы", — сказал президент.

Это существенным образом не только снизит время передвижения людей, но и улучшит связанность страны, а также подтолкнет развитие таких сфер, как образование и наука, уточнил Путин.