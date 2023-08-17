2023-08-17T16:03:51+03:00
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Собянин рассказал, на сколько подешевеют поездки после запуска МЦД-3
Транспорт
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. Стоимость поездок после запуска МЦД-3 снизится в 3,5 раза, заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время открытия пассажирского движения по МЦД-3. "Пассажиропоток увеличится в 1,7... ПРАЙМ, 17.08.2023
транспорт, бизнес, регионы, экономика, новости, россия, москва, сергей собянин, мцд-3
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Стоимость поездок после запуска МЦД-3 снизится в 3,5 раза, заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время открытия пассажирского движения по МЦД-3.
"Пассажиропоток увеличится в 1,7 раза, пассажирских мест будет в 2 раза больше, сократится в 1,5 раза интервал движения и стоимость поездок снизится до 3,5 раз, что конечно очень немаловажно", — сказал он и отметил, что поезда "Иволга" постепенно приходят на замену старого подвижного состава.
"Во время пуска 70% подвижного состава в этих направлениях будет новыми, это "Иволга", ЭП2Д. В следующем году 100% поездов будет новыми на этих линиях. Это такой тоже большой технологический прорыв", — подчеркнул Собянин.
Собянин добавил, что в будущем планируется строительство диаметра МЦД-5 "Ярославско-Павелецкий", развитие и модернизация железнодорожных пассажирских перевозок между Москвой и крупнейшими городами ближайших субъектов Федерации, а также создание системы высокоскоростных железнодорожных магистралей.